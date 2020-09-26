Воронежцы могут воспользоваться сервисом «Единый налоговый платеж физического лица»

У каждого из нас есть своеобразный электронный кошелек - «Единый налоговый платеж физического лица» (ЕНП) - куда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов или налога на доходы.

- С 1 января 2020 года при отсутствии долга налоговые органы проведут зачет ЕНП до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней со дня направления физлицу налогового уведомления или со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления, - комментируют в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет налогоплательщика» или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Для регистрации в «Личном кабинете» нужно обратиться в любую налоговую инспекцию. Там вам предоставят логин и пароль. Там вы сможете оплачивать налоги онлайн, отправлять заявления на получение льгот и налоговых вычетов, обращаться за разъяснениями, а также отслеживать информацию о своем имуществе.

Также работает сервис «Уплата налогов картой иностранного банка», который помогает уплатить налоги даже за пределами России. Кстати, срок уплаты перечисленных выше налогов истекает 1 декабря 2020 года. В случае неуплаты до этого срока начисляется пени. Неуплата может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже имущества должника.