Студенты ВГУ создали петицию с требованием временно перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Обращение было создано два дня назад, 24 сентября Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкому с требованием временно перевести студентов на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Авторы обращения также призывают, чтобы другие учебные заведения также задумались над этой проблемой.

- Для обеспечения безопасности студентов и преподавательского состава мы просим перевести студентов ВГУ на дистанционное обучение, что вполне соответствует мерам, уже введенным в различных регионах нашей страны. Следует обратить внимание, что так уже поступили во многих учебных заведениях не только в Воронежской области, но и во многих городах России, - говорится в петиции.

Пока удалось собрать 175 подписей. Само обращение было создано два дня назад, 24 сентября.

Отметим, что в Воронежском госуниверситете не так давно отправили студентов четырех групп на дистанционное обучение на две недели. Это вынужденная мера из-за выявленных единичных случаев COVID-19. «КП-Воронеж» ситуацию комментировал проректор по контрольно-аналитической и административной работе ВГУ Юрий Бубнов.