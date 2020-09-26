Спасатели предупреждают воронежцев об ураганном ветре

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

27 сентября с 9.00 до 18.00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Соответствующее предупреждение поступило от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В случае прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений ни в коем случае не стоит парковать автотранспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости выходить на улицу! - отмечают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.