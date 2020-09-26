За время пандемии коронавируса в Воронежской области значительно выросло количество жалоб на невыплату зарплаты

В случае невыплаты заработной платы свыше двух месяцев инспекторы направляют материалы проверки в Следственное управление СК РФ по Воронежской области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области за время пандемии коронавируса произошел значительный рост количества жалоб, в том числе по вопросам невыплаты заработной платы. Об этом рассказал руководитель государственной инспекции труда в регионе Иван Яцких.

За 8 месяцев 2020 года в инспекцию поступило 2668 письменных обращений о нарушениях в сфере оплаты труда. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Гострудинспекцией проведено уже 1300 проверок. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, так как во время сложного эпидемиологического периода бизнес не напрягали дополнительным контролем.

Но по итогам проверок было выявлено свыше 3700 нарушений: из них 2186 - по вопросам оплаты труда. В результате работодатели погасили задолженность по зарплате 3517 работникам на сумму более 200 млн рублей.

В случае невыплаты заработной платы свыше двух месяцев инспекторы направляют материалы проверки в Следственное управление СК РФ по Воронежской области. В этом году было направлено уже 12 материалов, на основании которых возбуждено 6 уголовных дел, по 2 материалам в возбуждении дела отказано в связи с погашением задолженности, еще по 4 расследование не завершено.