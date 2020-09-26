Воронежцы могут подать жалобу в налоговую в электронном виде

Как физические, так и юридические лица могут письменно обжаловать ненормативные акты налоговых органов, действия должностных лиц, решения о государственной регистрации и об отказе в ней, а также решения вышестоящих органов по результатам рассмотрения жалоб на такие решения

- На бумаге такая жалоба может быть представлена лично или через представителя непосредственно налоговый орган либо направлена по почте. Она может быть направлена и в электронной форме или через личный кабинет налогоплательщика, - сообщили в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

С 1 мая 2020 года налогоплательщики, представляющие отчетность в инспекцию в электронном виде, могут направлять также жалобу (форма КНД 1110121) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

- Использование при подаче жалобы по телекоммуникационным каналам связи формата, утвержденного приказом ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@, позволит заявителям оперативно получать ответную информацию от налогового органа: сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней, извещение о времени и месте рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, - подчеркнули в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.