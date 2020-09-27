В центре Воронежа обнаружили старинные погреба

Под фундаментом снесенного дома на улице Нарвской обнаружили старинные погреба. В этой части города находились древняя крепость и Митрофановский монастырь, поэтому под строениями и при проведении земельных работ часто находят загадочные подземелья, своды и ходы.

По словам краеведов, в обнаружении древних сводов под жилым домом нет ничего удивительного. Местные жители, рассказывают, что после Великой Отечественной войны жилье горожане дома на старых фундаментах возводили дома, используя подземные помещения в качестве погребов.

В ближайшее время специалисты исследуют обнаруженные подвалы.