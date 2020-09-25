Воронежский «Буран» подписал новичка с опытом игры в КХЛ

Тимур Шингареев. Фото: с сайта ХК «Буран»

В «Буран» пришел хоккеист из команды соседнего региона – «Тамбова». Команду пополнил 26-летний нападающий Тимур Шингареев (рост 178 сантиметров, вес 81 килограмм). В сезоне 2019-2020 годов он сыграл 53 матча и набрал 28 очков (13 голов + 15 результативных передач).

Тимур до выступлений за «Тамбов» играл в клубах «Южный Урал» (Орск), «Ижсталь» Ижевск, «Спутник» (Нижний Тагил), команду КХЛ «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ермак» (Ангарск).

Напомним, ранее стало известно о приходе в «Буран» 23-летнего защитника Александра Игошева и 28-летнего нападающего Ивана Яценко.

Кроме того, «ураганные» продлили соглашение о спортивном сотрудничестве с ХК «Чебоксары», выступающем в первенстве ВХЛ, – там продолжат «обкатывать» молодых игроков.