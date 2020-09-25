В воронежский «Буран» пришли два новых игрока

В «Буране» пополнение. Состав «ураганных» пополнили 23-летний защитник Александр Игошев, ранее игравший в красноярском «Соколе», и 28-летний нападающий Иван Яценко (прежний клуб – ташкентский «Хумо»).

Напомним, ближайший матч «Буран» проведет в Самаре против местного ЦСК ВВС сегодня, игра начнется в 18.00. А в Воронеже «ураганные» 30 сентября встретятся с соседями – ХК «Тамбов». Увы, этот матч из-за ситуации с коронавирусом пройдет без зрителей. Прямая трансляция, как всегда, будет доступна в интернете.