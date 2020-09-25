Вратарь воронежского «Бурана» рассказал, как болел коронавирусом

Денис Перевозчиков восстановился после болезни и уже играет в официальных матчах. Фото: с сайта ХК «Буран»

В интервью клубной пресс-службе вратарь ХК «Буран» Денис Перевозчиков рассказал, как перенес коронавирус. Напомним, перед сезоном в команде подтвердили заболевания у игроков и административного персонала команды, но до сих пор не сообщали, кто же конкретно был заражен.

- У меня не было серьезных симптомов – сильного кашля, одышки, пару дней была температура, першило в горле, и я находился в какой-то абстракции, - рассказал Денис - Сделал КТ и меня тут же отправили в больницу, где пролежал две недели. Даже собраться не успел, увезли на скорой. Самое тяжелое – это две недели не выходить на улицу. В больнице день начинался с шести утра, приносили градусник, потом делали укол, капельницы и таблеток давали больше, чем еды. В 12 завтрак, в 15 обед и в 18 ужин. Ко мне никого не пускали, жил на больничной еде, потом ребята начали привозить передачки. Все доктора ходят, как миньоны в этих скафандрах с пяток до головы. Так что единственная нагрузка у меня была – это зарядка с утра и по коридору походить. Все остальное время проводишь в палате. Атмосфера очень неприятная.

- Что вам помогло не упасть духом в четырех стенах?

- Книжку читал – «Над пропастью во ржи», когда она закончилась, просто в телефоне сидел, новости читал. По скайпу связывался с ребятами, друзьями, родителями. Я даже эксперимент ставил, сколько я так продержусь без живого общения и на больничной еде. Когда мне через пять дней привезли продукты, я смотрел в пакет и у меня начался истерический смех, потому что в таких условиях уже начинаешь сходить с ума. Еда! (смеется). Потом попросился из общей палаты в двухместную, сначала один лежал, потом ко мне дедушку подселили, 87 лет. Такой крутой мужичок, на Байконуре 16 лет отработал. Много историй от него выслушал. Тоже меня развлек.

Поэтому еще раз скажу – болезнь есть и нужно серьезно к ней относиться, беречь себя, мыть руки, поменьше бывать в общественных местах. Вирус уже в нашем быту, и ничего мы с этим не сделаем. Кто-то с кем-то поговорил, кто-то поздоровался – и пошло-поехало.

В принципе, я себя сейчас нормально чувствую. Но, несмотря на отсутствие серьезных симптомов, сейчас, когда бегаю или кручу велосипед, чувствуется, что быстрее устаешь, все делать тяжелее, дольше восстанавливаешься.