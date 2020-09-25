В Воронеже три микрорайона и четыре улицы вечером останутся без воды

Когда вода появиться вновь, пока непонятно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «РВК-Воронеж» предупредили об отключении воды. С 22.00 25 сентября ее не будет в микрорайонах Тенистый, Тепличный, 1 Мая, а также на улицах Любы Шевцовой в домах с 1 по 7(нечетные), Перхоровича с 1 по13 (нечетные), Южно-Моравская с 25 по 35 (нечетные), а также на проспекте Патриотов с 50 по 67-й.

Причина отключения – необходимость устранить аварию на водопроводе диаметром 600 миллиметров. Пока еще даже не нашли поврежденный участок – для этого нужно раскопать землю. Поэтому точные сроки, когда появится вновь, пока назвать не могут.

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