Судьба воронежского театра оперы и балета решится на публичном конкурсе

Один из предложенных ранее вариантов

Судьба Воронежского государственного театра оперы и балета решится в ходе публичного конкурса. 25 сентября его объявил губернатор Александр Гусев. Архитекторы смогут предложить свое видение того, как должно выглядеть одно из главных зданий центра города. В течение недели будет сформировано подробное техническое задание на основе результатов работы, проделанной проектным институтом «Гипрокоммундортранс».

Ранее концепция реконструкции здания с объемно-планировочными решениями уже была представлена - вначале предложили два варианта, затем добавили и третий.

Этот вариант также вызвал споры

Геометрия и высота здания в любом случае изменятся. Чиновники и архитекторы одобрили основные объемно-планировочные решения: площадь и этажность здания, количество мест в зрительном зале, технологическое оснащение и другие параметры.

- Вместе с тем, архитектурное решение фасадов вызвало дискуссии в профессиональной среде, и на сегодня ни один из представленных вариантов не получил однозначного одобрения рабочей группы и экспертного сообщества, - сообщили в областном правительтсве.

Отметим, что при разработке концепции нужно было учесть сохранение исторического места театра и его периметра, стилистику архитектурного облика здания, гармоничность ансамбля площади Ленина, а также оснащенность театра современным оборудованием и необходимыми помещениями.

Напомним, до 24 сентября также можно было прислать на конкурс свой вариант логотипа для театра оперы и балета.