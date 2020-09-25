Десятый фестиваль «Воронеж многонациональный» стартовал в онлайн формате

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль «Воронеж многонациональный», десятый по счету, в этом году из-за коронавирусных ограничений пройдет в онлайн-формате. Отборочные этапы форума состоятся в сентябре-октябре

Районы области представят творческие программы, состоящие из концертных номеров разножанровых коллективов и исполнителей, где артисты разных национальностей исполнят песни и танцевальные композиции, отражающие этнический колорит своего народа. Помимо этого, будут представлены мастер-классы по различным видам национальных художественных ремесел, где участники продемонстрируют изготовление народного костюма, предметы народного быта, игру на традиционных национальных инструментах, приготовление блюд национальной кухни.

Видео разместят на официальном сайте областного центра народного творчества и кино (vrnfolk.ru), на YouTube.ru, а также в соцсетях.

Жюри определит лауреатов для участия в финале фестиваля «Воронеж многонациональный».