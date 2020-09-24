В Воронеже муж искалечил жену за то, что она сильно пила

Зверское избиение женщины закончилось для нее тяжелейшими травмами. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Коминтерновском районе произошел семейный конфликт, закончившийся настоящим кошмаром. «Разборка» мужа и жены завершилась тем, что супруг набросился на свою благоверную с кулаками. Бил по лицу, спине и животу. Женщина упала и пожаловалась, что ей плохо. Муж вызвал скорую. В больнице истерзанную 58-летнюю женщину обследовали и определили, что у нее разорваны внутренние органы.

57-летнего мужа задержали и отвезли в отдел полиции. Там он заявил, что просто хотел наказать супругу за то, что она много выпивала, и не рассчитал свои силы.

- По части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.