В Воронеже фонтаны не будут отключать дольше обычного

Фонтаны будут работать дольше 1 октября. Конкретной даты их консервации пока не сообщают. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса фонтаны начали работать не в мае, а только с начала июля. Из-за этого обстоятельства, а также из-за установившейся теплой погоды в мэрии и «Росводоканале» задумались о продлении сезона. Напомним, в предыдущие годы фонтаны отключали 1 октября.

Предприятие, относящееся к ведению мэрии, обслуживает три фонтана – на Советской площади, в Центральном парке и на площади Победы. Их работу планируют продлить на неопределенный срок – пока позволит погода.

А вот в «Росводоканале», отвечающем за фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции недалеко от площади Победы, решили узнать мнение горожан. На странице организации ВКонтакте запустили голосование. Нужно выбрать из двух вариантов: «продлить, но учитывать прогноз погоды» или «завершить сезон традиционно 1 октября». Пока немного больше (58 процентов) проголосовавших выбрали первый вариант. К нему, по данным «КП», склоняются и в «РВК-Воронеж». Скорее всего, сезон фонтанов будет завершен синхронно – одновременно законсервируют все пять.