Сергей Рудаков о выборах в Воронежской области: «Коммунисты сделали шаг вперед»

Сергей Рудаков. Фото: из архива «КП»

Итоги избирательной кампании подвел первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков. Сергей Иванович рассказал, какой результат показала партия, удовлетворены ли коммунисты полученными результатами и почему явка оказалась настолько низкой.

- Мы сделали шаг вперед и увеличили свое представительство в областной Думе: получили не три, а четыре мандата. В городской тоже - не четыре, а пять мест, при этом провели двух одномандатников по Воронежу. Здесь получился вообще интересный результат: у «Единой России» оказалось 35%, а если объединить КПРФ с другими оппозиционными силами, голосов окажется больше, чем у правящей партии. Это показательно: крупные города отторгают тот курс, который проводился в последние годы. Это важнейший вывод, который должны сделать для себя те, кто отвечает за внутреннюю политику страны, - пояснил Сергей Рудаков.

«ГОЛОСОВАНИЕ ИЗОБИЛОВАЛО НАРУШЕНИЯМИ»

По словам политика, сама избирательная кампания в регионе прошла более-менее цивилизованно. Хотя не обошлось без происшествий, например, скандал с Северным лесом. Но трехдневное голосование изобиловало нарушениями.

Читать далее...