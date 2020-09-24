Под Воронежем задержали очередного конопляного «фермера»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областим

В Калачеевском районе полицейские получили ориентировку, что один из местных жителей выращивает у себя дома коноплю. Правоохранители нагрянули к нему с проверкой.

Информация подтвердилась. Владелец дома, 44-летний мужчина, на приусадебном участке действительно незаконно выращивал растение. У него было изъято 33 куста с признаками культивирования. Экспертиза подтвердила, что растение содержит наркотическое вещество. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе допроса мужчина пояснил, что нашел побеги конопли еще в середине мая на территории заброшенного предприятия в Калаче. Рассаду он выкопал и высадил на своем огороде. В течение всего лета ухаживал за растениями, поливал, пропалывал сорняки. Потом планировал изготовить из них наркотик.

Но, по-видимому, не судьба. Полицейские не только изъяли кусты конопли, но и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.