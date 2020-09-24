Житель райцентра Воронежской области нашел в колбасе железяку

Как в колбасу попало железо, непонятно. Фото: Живая Россошь, ВКонтакте.

В паблике «Живая Россошь» анонимный пользователь выложил фото разрезанного куска колбасы. Из него торчала железяка. Автор поста утверждает, что купил такую вот колбасу в одном из магазинов райцентра. И попросил совета, жаловаться ли куда-то или, как говорится, плюнуть и забыть.

В комментариях люди посоветовали обратиться на горячую линию производителя и прислать фото. По поводу насекомых бывают частые отговорки: дескать, сами его пустили на нашу безупречную продукцию. А вот кусок железа внутри – и такая «отмазка» уже не работает. Попробуйте расковырять и всунуть, что-то в такую постановку не верится.

Увы, время от времени подобные сюрпризы потребителям попадаются. И, к сожалению, весьма редко производители держат за это ответ.