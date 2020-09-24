В Воронежской области предупредили о прерывании телетрансляций и вое сирен

В МЧС обещают, что их тренировка на телевидении и радио продлится недолго. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном ГУ МЧС предупредили о штабной тренировки по гражданской обороне, которая пройдет 2 октября. В этот день в 10.40 завоют сирены. А в 10.35 и в 10.45 теле и радиопередачи прервутся. По голубым экранам и радиоприемникам пойдет информация дежурного гражданской обороны. Звучать она будет примерно так: «Внимание! Идет проверка систем оповещения!».

Во время воя сирен и странной работы телевизоров и радио людей просят не вдаваться в панику – это не война, просто тренировка. Жителей области призывают спокойно продолжать работу и учебу, - день-то будет будний.

В МЧС обещают, что эта тренировка продлится недолго.