Из Воронежа можно будет улететь в Подмосковье за 499 рублей

Из Воронежа до аэропорта "Жуковский" самолеты будут летать до 27 марта 2021 года. Фото: Константин ИВШИН

С 18 октября из Воронежа можно будет улететь на подмосковный аэродром Жуковский за 499 рублей. Правда, за такую сумму можно отправиться в воздушную поездку только при условии, что у вас с собой нет тяжелого багажа (иначе за полет придется заплатить 2999 рублей), а путешествуете вы только с ручной кладью. Отметим, что количество билетов по этой цене ограничено.

Летать в «Жуковский» будут самолеты Airbus A321 «Уральских авиалиний». Рейсы будут ежедневными. Из Москвы в Воронеж лайнеры будут вылетать в 16.45. В обратный путь из столицы Черноземья самолеты будут отправляться в 18.25. Время в пути составит 1 час 5 минут.

По этому маршруту самолеты будут летать, как минимум, пять месяцев – до 27 марта 2021 года.