Коронавирус в Воронеже: заболели еще 162 человека

Прирост больных ежедневно составляет более 150 человек Фото: Из архива "КП"

По данным на утро 24 сентября в Воронежской области COVID-19 диагностировали еще у 162 человек. Статистику по заболеваемости передал федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в нашем регионе коронавирус нашли у 17 037 жителей региона.

При этом победили инфекционное заболевание 100 воронежцев.

Неутешительные данные и по летальным исходам. Сообщается еще о шести умерших за последние сутки.