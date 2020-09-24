Коронавирус в Воронеже: заболели еще 162 человека

Прирост больных ежедневно составляет более 150 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным на утро 24 сентября в Воронежской области COVID-19 диагностировали еще у 162 человек. Статистику по заболеваемости передал федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего с начала пандемии в нашем регионе коронавирус нашли у 17 037 жителей региона.
При этом победили инфекционное заболевание 100 воронежцев.
Неутешительные данные и по летальным исходам. Сообщается еще о шести умерших за последние сутки.