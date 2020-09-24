Под Воронежем борисоглебская школа ушла на «дистанционку» из-за вспышки ОРВИ

Более 20% педагогов и учеников болеют ОРВИ Фото: Из архива "КП"

Еще одна школа в Воронежской области ушла на дистанционное обучение. Ученики всех классов Борисоглебской СОШ № 6 теперь будут учиться удаленно в течение ближайших двух недель. Об этом сообщается в официальной группе администрации Борисоглебска в соцсети «ВКонтакте».

Причиной этих мер стала резкая вспышка ОРВИ в учебном заведении. Сейчас болеют более 20% педагогов.

Дети пробудут на дистанционном обучении до 7 октября.

Ранее сообщалось о нескольких школах в Верхнемамонском районе и одной в Воробьевском, которые закрыли на карантин. Там диагностировали коронавирус у учителей и учеников.