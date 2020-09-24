В Воронеже вернули в суд уголовное дело дочери бывшего главы Новоусманского района

Прокуратура выиграла апелляцию Фото: Из архива "КП"

Воронежский областной суд вернул на рассмотрение уголовное дело Любови Овчинниковой, дочери бывшего главы Новоусманского района Владимира Чернышова. Соответствующее постановление было вынесено 23 сентября. Об этом рассказали в суде.

Как пояснили корреспонденту «КП», дело будет направлено на новое рассмотрение. В течение трех дней его передадут в Ленинский районный суд. Однако, рассматривать его будут в «ином составе».

Напомним, ранее Ленинский райсуд решил вернуть его на доследование мотивируя тем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. Но с ними не согласилась прокуратура и подала апелляцию.

Напомним, госпожа Овчинникова стала фигуранткой уголовного дела еще в августе 2017 года. По данным следствия, несколько жителей Новоусманского района при помощи должностных лиц администрации с 2012 по 2017 годы похитили участки, по документам проходивших как земля для инвалидов. Наделы, которые должны были достаться льготникам, перепродавали по рыночной цене. Сами инвалиды при этом ставили подписи на нужных документах и получали скромное вознаграждение. Общая стоимость 31 похищенного участка составила 18 миллионов рублей.

Овчинникова в то время руководила районной БТИ. Она, по версии следствия, искала подходящие земельные участки, обеспечивала их постановку на кадастровый учет, а ее сообщники должны были находить льготников, согласных участвовать в этой афере.