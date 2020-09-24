Под Воронежем две автоледи на иномарках устроили смертельную аварию

Фото из архива КП Фото: Иван ВИСЛОВ

Пешеход погиб на месте в результате столкновения двух иномарок в Рамони в среду, 23 сентября. Еще два человека пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария со смертельным исходом произошла около 12:05 у дома 72 по улице 50 лет ВЛКСМ в пгт Рамонь. По предварительным данным, виновницей стала 27-летняя девушка, которая находилась за рулем Volkswagen Polo. Она не уступила дорогу 31-летней автоледи, которая управляла Hyundai Solaris. Hyundai ехал по главной дороге. После столкновения одна из машин отлетела на проходившего мимо 71-летнего пожилого мужчину, а потом врезалась в дерево. Все трое были доставлены в больницу. От полученных травм пешеход вскоре скончался.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.