В Воронежской области суд оштрафовал сотрудницу опеки, сделавшую ребенка подкидышем

Новохоперский районный суд приговорил главного специалиста органа опеки и попечительства гражданку Е. к штрафу. Женщина проходила по двум уголовным делам – за злоупотребление полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ и служебный подлог по ч. 2 ст. 292 УК РФ. Об этом корреспонденту «КП» рассказали в суде 24 сентября.

Ее обвиняли в том, что она незаконно сделала ребенка подкидышем и после этого отдала на воспитание другим родителям. Однако уголовное дело прекратили, а госпоже Е. назначили наказание в виде штрафа. Теперь она должна будет заплатить 50 тысяч рублей.

В суде уточнили, что женщина загладила свою вину перед матерью малыша и возместила ущерб.

Напомним, ранее следствие сообщало подробности этого дела. Так, августе 2018 года чиновница дала разрешение на выписку из роддома неблагополучной женщины без документов, без проверки, есть ли у нее жилье и может ли там находиться ребенок без угрозы его здоровью. Нерадивая мать в 2019 году несколько раз привлекалась к административной ответственности за то, что не исполняла свои обязанности по содержанию и воспитанию ребенка. В итоге дитя у нее отобрали и отправили в больницу. Но после этого мать не одумалась – к малышу не приходила, будто бы и вовсе забыла о его существовании.

При этом главный специалист опеки не проводила с женщиной профилактической работы. Кроме того, сотрудник не защищала законные права и интересы ребенка. Она, наоборот, решила его «пристроить» в другую семью. При этом законную мать никто не лишал родительских прав.

Для этого сделала акт, что якобы дитя это – подкидыш. Ребенку дала другое имя и фамилию. И оформила опеку над ним, удовлетворив заявление одного из местных жителей, захотевшего стать приемным отцом младенца.

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