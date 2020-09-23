Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел личный прием граждан в онлайн формате

Фото с сайта мэрии Воронежа

Глава Воронежа провел личный прием граждан по видеосвязи. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, общение с горожанами не останавливается. Во время беседы дистанционно также подключились и ответственные лица – руководители районных управ и профильных структурных подразделений администрации.

Основные вопросы, с которыми воронежцы обратились к мэру, касались благоустройства дворов, подготовки документации объектов, оборудования детских площадок, строительства тротуаров и др.

Жительницу дома № 40 по улице Ростовской Наталью Солохину волновал вопрос обустройства детской площадки и междворового проезда. Ранее двор включили в программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы». Но хотелось бы, чтобы во время предстоящих работ власти учли также пожелания жильцов. Наталья Солохина попросила в ходе благоустройства сделать современное покрытие на детской площадке, а проезд отремонтировать.

Руководитель управы Левобережного района Вадим Башилов отметил, что работы во дворе запланированы на 2021 год. Градоначальник дал поручение детально проработать концепцию благоустройства и согласовать ее с представителями жителей дома. А в дальнейшем привлекать собственников квартир к контролю за ремонтными работами.

Елена Шишкина пожаловалась на то, что территория ее двора до сих пор не разграничена. Жители дома 65 по улице Моисеева уже давно подали документы, чтобы попасть в программу благоустройства, но тут возникла волокита. Также она рассказала о беспорядке, который оставили после себя сотрудники ресурсоснабжающей организации. Ремонтировали коммуникации и не убрали.

Глава города поставил задачу руководителю Ленинской управы Сергею Ситникову:

– Окажите помощь в подготовке документов, чтобы к началу благоустроительных работ в будущем году территория была разграничена и поставлена на кадастровый учет.

И пообещал, что до холодов во дворе будет наведен порядок, ямки залатают, а покрытие восстановят.

По всем вопросам, которые интересовали воронежцев, Вадим Кстенин дал поручения профильным подчиненным.

В мэрии также напомнили, что поскольку в Воронеже продолжают действовать ограничения, необходимые для предупреждения заражения людей коронаврусом, граждане могут прислать свои обращения через электронную приемную на официальном сайте мэрии.