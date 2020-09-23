Воронежские родители смогут проконтролировать и попробовать, чем кормят их детей в школе

Фото с сайта правительства Воронежской области

По информации департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, уже к концу сентября в каждой школе региона сформируют комиссии по контролю качества питания. В них войдут родители детей, представители общественных организаций и сотрудники Роспотребнадзора.

Нюансы работы этой комиссии обсудили на круглом столе в департаменте образования при участии представителей управления образования и молодежной политики города, родительской ассоциации, общественного совета при департаменте, администраций воронежской школы № 101 и гимназии им. И.С. Никитина, организатора питания - компании ТД СПП и Роспотребнадзора.

Качество школьного питания – актуальная и злободневная тема, которая всегда находит отклик у родителей. Поэтому решено организовать такой контроль в форме работы комиссий и анкетирования родителей. Первые итоги станут известны через 2 месяца. А пока компания, отвечающая за поставку школьного питания, проведет презентационную дегустацию всех блюд меню, а родители - первые проверки с участием общественных организаций и Роспотребнадзора.