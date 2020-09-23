В Воронеже поймали 23-летнюю закладчицу наркотиков

Оперативные данные, полученные сотрудниками управления наркоконтроля и городскими полицейскими, позволили задержать 23-летнюю жительницу, подозреваемую в сбыте наркотиков бесконтактным способом. Во время досмотра на улице Волгодонской у злоумышленницы обнаружили и изъяли расфасованный в 20 полиэтиленовых пакетов наркотик - пирролидиновалерофенон, массой около 10 граммов.

Оперативники выяснили, что задержанная работала закладчицей – забирала оптовые партии наркотика и, расфасовав их на своей квартире, распространяла через закладки на территории Левобережного района Воронежа.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурантку заключили под стажу. Ей грозит заключение на срок до 15 лет.