В Воронежской области «Тойота» сбила 15-летнего школьника

Сбитого "Тойотой" мальчика отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 22 сентября, в 14.35 на 327 километре дороги Курск-Воронеж-трасса «Каспий» в Аннинском районе случилась авария, в которой пострадал подросток.

По данным полиции, 58-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» на переходе со светофором сбил 15-летнего жителя Аннинского района. Юноша получил травмы, его отвезли в местную больницу. Полицейские выясняют, почему мужчина на «Тойоте» так грубо нарушил правила.

В региональном ГУ МВД огласили статистику по ДТП, случившимся 22 сентября:

- За сутки произошло 139 аварий, из них 104 – в Воронеже, 30 – в районах, 5 – на федеральных трассах. В трех ДТП один человек погиб, двое получили травмы.