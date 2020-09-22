В Воронеже шестилетнему мальчику нужна помощь, чтобы научиться нормально говорить

Макар Рындин. Фото: Юлия Ключникова.

В благотворительном фонде «Стеша» собирают деньги, чтобы помочь шестилетнему Макару Рындину. У мальчика редкая болезнь - синдром Денди-Уокера. Ее побочные эффекты – неразвитая речь и невозможность сохранить равновесие. За последние месяцы у Макара наблюдаются большие успехи, сейчас мальчик может стоять возле опоры, держась ручками или прислонившись спиной к опоре. Ходит с поддержкой и передвигается в специализированных ходунках. Говорит «да», «неа», «ма», «па» и много других звуков.

Родители надеются сделать речь сына близкой к нормальной к школе. Но для этого нужна помощь врачей, в частности, логопеда – дефектолога, нейропсихолога и ряд медицинских процедур - логопедический массаж, мозжечковая стимуляция, БАК (биоакустическая коррекция головного мозга), ЛФК.

Макар с мамой Светланой. Фото: Юлия Ключникова.

На все это нужно собрать не такую уж великую сумму – 250 тысяч рублей. Всех, кто неравнодушен к судьбе Макара и имеет возможность перечислить деньги на его лечение, могут это сделать здесь