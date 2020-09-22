В райцентре Воронежской области на пожаре погиб мужчина

В понедельник, 21 сентября, пожар в Борисоглебске на улице Полярной закончился трагедией.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 12.45. На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью нашими сотрудниками, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Горела комната 3,5х3,5 метра в доме 15х8 м. на трех хозяев. Пожар ликвидировали в 12.57. К тому моменту комната уже сильно обгорела. Внутри во время пожара находились мужчины 60 и 35 лет. Старший погиб, младшего отвезли в больницу. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.