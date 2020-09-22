В Воронежской области 9 предприятий задолжали 930 работникам 40 млн рублей

С начала года следователи возбудили шесть уголовных дел о невыплате зарплат Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области девять предприятий задолжали работникам около 40 млн рублей. Такие данные по состоянию на 1 сентября озвучил глава государственной инспекции труда Иван Яцких на оперативном совещании в облправительстве в понедельник 21 сентября.

Несколько месяцев руководство компаний не давало 930 сотрудникам зарплату. Сейчас долги уменьшились, но ненамного. Они составляют 35,8 млн рублей. Зарплату все еще не получил 521 работник.

Как отметил Иван Яцких, большая часть предприятий – 81% – объявили банкротство. В их отношении введено конкурсное производство.

Чаще всего о невыплате зарплат становится известно от самих сотрудников предприятий. Они обращаются в инспекцию за помощью, когда их права нарушены. В период пандемии в регионе работающие граждане стали делать это чаще. По данным властей, с начала 2020 года в трудовую инспекцию с заявлениями о долгах по зарплате обратились уже 2668 раз. Это выше, чем в 2019 году в 2,5 раза.

Если сотрудники трудовой инспекции видят, что зарплату люди не получали более двух месяцев и этому есть подтверждение, информация передается в правоохранительные органы. По фактам проводят проверку следователи.

Главный трудовой инспектор области рассказал, что с начала года его ведомство уже передало в СУ СК России по региону 12 материалов. На их основании возбуждено шесть уголовных дел. По двум материалам дела не возбуждались, поскольку руководство предприятий оперативно погасило долги. Еще по четырем продолжается расследование.

Также сотрудники инспекции совместно с прокурорами проводят проверки в компаниях. За 8 месяцев 2020 года их было 1300. В итоге выявлено более 3700 нарушений трудовых прав работников, из них 2186 касались вопросов оплаты труда.

Напомним, за аналогичный период 2019 года в Воронежской области насчитывалось 15 предприятий, задерживающих зарплату 1394 сотрудникам. Общая сумма составляла 101,6 млн рублей.