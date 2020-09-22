Авария в центре Воронежа: мотоциклист, столкнувшийся с грузовиком, получил тяжелые травмы

Мотоциклист на перекрестке перед аварией. Фото: кадр с видео

ДТП у дома № 31 на улице Плехановской стало предметом дискуссии в соцсетях. В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео момента, предшествовавшего столкновению. Мотоциклист на нем сначала стоит на светофоре, потом едет через перекресток с достаточно приличной скоростью. Далее видно, что дорогу частично перегораживает грузовик, но момента столкновения разглядеть практически не удается. В комментариях предполагают, что мужчина на «Сузуки» решил объехать «МАН», а надо было бы притормозить. Другие считают, что неосторожный маневр сделал 35-летний шофер грузовика.

Грузовик отбросил мотоцикл к тротуару. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мотоцикл, кажется, еще можно отремонтировать. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В то же время первоначально в ГИБДД сообщали, что 30-летний мотоциклист в аварии серьезно не пострадал, и после оказания помощи был отпущен домой. Однако позже появилась информация, что он все-таки госпитализирован с травмами разной степени тяжести. Каково состояние мотоциклиста сейчас, пока неясно.

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