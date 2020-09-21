Фестиваль "Воронежская камерата" поменял клавесинный дуэт на фортепианный

Оргкомитет III фестиваля «Воронежская камерата» сообщил о замене артистов. 5 октября вместо клавесинного дуэта Анна Кискачи - Анастасия Антонова выступит фортепианный дуэт Ирина Силиванова - Максим Пурыжинский.

- Причина замены связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: одна из артисток клавесинного дуэта живет и работает за границей, риск не приехать велик, поэтому клавесин услышим в следующий раз, а в этом году зрителей ждет яркая программа «Америка, Америка!» от одного из лучших фортепианных дуэтов России, составленной из произведений Беннета, Пьяццоллы, Гершвина и других композиторов, - сообщили в филармонии.