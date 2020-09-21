В Воронеже пенсионерка ударилась головой об дверь мчавшегося автобуса

В некоторых маршрутках безопасно можно ехать только сидя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцы сообщили о дикой манере вождения мужчины, крутившего баранку одного из автобусов № 14в. По их словам, гонка привела к тому, что пенсионерка, собиравшаяся выходить, не удержалась и ударилась об дверь. Да так, что едва дыру в ней не пробила.

Далее последовала перепалка с мужчиной-пассажиром. Его в наказание за замечание водитель заставил проехать свою остановку. А потом еще, по словам беременной женщины, вышедшей и решившей снять хама на видео, обматерил ее и в бешенстве стал бить руль своего автобуса. При этом дама была в компании маленького ребенка.

На предприятии «Воронежпассажиртранс» решили наказать водителя двумя неделями снятия с маршрута. Их он проведет в ремонтной зоне. Транспортники считают, что таким образом он может перевоспитаться.

Сам молодой шофер заявил, что ударившуюся бабушку спросил, не вызвать ли ей скорую. Другие пассажиры, правда, уверяют, что он просто продолжил движение, проигнорировав упавшую пенсионерку.

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