В Воронеже пенсионер принял мошенника за друга из Питера

63-летний житель Северного микрорайона стал жертвой мошенника, надеявшегося на авось. Аферист набрал его номер, услышал, как пожилой человек назвал его по имени, приняв за друга из Санкт-Петербурга. И откликнулся. Дескать, да это он, едет в гости к старому другу. Да вот беда, попал в ДТП, надо умаслить гаишника за 30 тысяч рублей. Доверчивый пенсионер «кинул» деньги. А потом жена ему популярно объяснила, кто звонил на самом деле. Звонок в Питер, и обман раскрылся. Только было поздно.

Мужчина обратился в полицию. По факту аферы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 20 сентября добычей преступников, действовавших по различным схемам обмана доверчивых людей, стали более 130 тысяч рублей.

Полицейские напоминают: звонки о ДТП и таком вот «улаживании» ситуации – одна из наиболее распространенных схем мошенников. Надо просто перепроверить, позвонить родственнику или знакомому, якобы попавшему в аварию. И ни в коем случае не перечислять деньги.