В Воронеже появилось видео задержания банды «обнальщиков», обогатившихся на 30 миллионов

"Обнальщикам" пришлось полежать на полу. Фото: кадр с видео

На сайте регионального ГУ МВД выложили оперативную съемку момента задержания банды «обнальщиков». Она была в совместной оперативной разработке полиции и ФСБ. Ну а задерживать подпольных банкиров помогали сотрудники Росгвардии.

В полиции пояснили, что в банде было 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года. Подпольной банковской деятельностью они занимались с 2017 по 2020 годы. Преступники использовали счета подконтрольных им фирм типа «Рога и копыта» (то есть, никакой хозяйственной деятельностью фактически не занимавшихся). С их помощью деньги клиентов либо переводили по другим адресам, либо сразу обналичивали. За что получали свои проценты. Их за три с лишним года набежало на 30 миллионов рублей.

В ходе обысках в квартирах «обнальщиков» и используемых ими офисах изъяты 9,5 миллионов рублей, компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» (до семи лет лишения свободы). «Обнальщиков» до суда отпустили под подписку о невыезде.