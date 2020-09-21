В райцентре Воронежской области появится новый парк площадью 5,6 гектаров

Примерно так будет выглядеть часть парка "Горки" в Лисках. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В администрации Лисок объявили о проведении аукциона на право разработать проект парка «Горки». Он должен расположиться на площади 5,6 гектара в районе улицы Коминтерна. На данный момент на этом месте находится пустырь, заросший деревьями и кустарниками. Во время разлива Дона эта территория местами превращается в болото.

Между тем, планы у властей на это место города, которое будет называться парк «Горки», большие. Концепцию развития этой территории, к слову, признали одной из лучших на всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Там собираются обустроить места для активного и тихого отдыха, а также массовых гуляний. Кроме того, на этой территории сделают набережную (ее поднимут над уровнем земли для предотвращения затоплений во время разлива Дона), ярмарочную площадь и фуд-корт, оборудуют трассы для тюбингов. Кроме того, там появятся навесы для защиты от зноя. Само собой, поставят новые фонари, проложат новые пешеходные дорожки, поставят скамейки и урны.

К услугам посетителям нового парка будет также экскурсионный паровозик. На его маршруте установят информационные стенды. На них можно будет почитать рассказы об известных в Лисках людях и события. А еще эти истории можно будет послушать. Для этого нужно будет навести камеру телефона на QR-код стенда, и начнет работать аудиогид.

На доведение первоначальной идеи проекта до ума планируют выделить до 4,26 млн рублей. Заявки подрядчиков принимают до 28 сентября, итоги аукциона подведут 29-го.

Всего на реализацию проекта планируют потратить до 96 миллионов рублей.

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