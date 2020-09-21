С серьезным лесным пожаром борются в Бобровском районе Воронежской области

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Крупный лесной пожар возник в , 21 сентября, Бобровском районе в пяти километрах от села Семеново-Александровка. Первоначально поступило сообщение о возгорании лесной подстилки. Однако позже стало очевидно, что все намного серьезнее.

- Местами пожар переходит в верховой и площадь возгорания увеличивается, - рассказал «Комсомолке» Андрей Топчеев, заместитель руководителя управления лесхоза Воронежской области. – Локализовать его пока не удается.

Не известна и площадь пожара. Сообщается только, что на месте работают 69 человек и 32 единицы пожарной техники, в том числе 27 сотрудников МЧС и 9 машин службы.

По данным регионального управления МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, на территории области стоит очень сухая погода, дождей не было больше месяца. Объявлена чрезвычайная пожароопасность.