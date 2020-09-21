В Воронеже сын-наркоман отобрал у матери на улице сумку с 30 тыс

В Воронеже сын отплатил матери черной неблагодарностью. 43-летний воронежец на улице отобрал у 67-летней родительницы сумку с деньгами, когда та вела его в медицинское учреждение для лечения от наркозависимости.

Сын напал на мать на улице 45 Стрелковой дивизии: вырвал из рук женщины поклажу, в которой было 30 тысяч рублей и мобильный телефон, и убежал.

Оперативники задержали подозреваемого в Коминтерновском районе. Он признался, что намеренно похитил сумку у матери, так как знал, что в ней крупная сумма денег. Средства он собирался потратить на приобретение наркотиков.

Теперь мужчине придется ответить за грабеж, ему грозит до четырех лет лишения свободы.