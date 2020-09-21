Мертвого воронежца со смятым черепом нашли в шахте лифта в Санкт-Петербурге

Сотрудники Следственного комитета выясняют причину загадочной смерти воронежца в шахте лифта. Фото: из архива «КП»

В субботу, 19 сентября, трагедия случилась в поселке Металлострой, входящем в черту Санкт-Петербурга.

В тот день на вызов жителей дома № 14 на улице Полевой приехала бригада по ремонту лифтов. Специалисты занялись своей работой. В какой-то момент один из них понял, что давно нигде не видел своего напарника – 36-летнего уроженца Воронежа. Нашего земляка начали искать. В итоге его обнаружили на девятом этаже в техническом помещении шахты лифта мертвым. Череп мужчины был сильно смят, на голове видна большая гематома.

На место ЧП вызвали сотрудников правоохранительных органов. Выяснением причин смерти занимаются сотрудники Следственного комитета. Труп воронежца отправили на судебно-медицинскую экспертизу.