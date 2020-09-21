В Воронеже замдиректора ресурсноснабжающей организации оштрафовали за недостаток средств защиты работников

Прокуратура провела проверку на одном из самых крупных ресурсоснабжающих предприятий Воронежа и нашла много нарушений законодательства об охране труда.

- Работники ресурсоснабжающей организации не обеспечивались в полном объеме средствами индивидуальной защиты. На предприятии не осуществлялся необходимый уход за указанными средствами. Ряд работников не прошли в установленном порядке необходимое медицинское освидетельствование. Выявлены и другие нарушения прав граждан на охрану труда, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Заместителя директора по производству в филиале оштрафовали на 20 тысяч рублей. Директора обязали устранить нарушения и наказать виновных.

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