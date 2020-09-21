Дневное лето задержится в Воронеже до конца сентября

Пока есть возможность, нужно пользоваться комфортной погодой и наслаждаться прогулками на природе. Фото: из архива «КП»

Теплая погода не спешит покидать Воронеж. Похоже, она будет радовать горожан, как минимум, до конца первого месяца осени.

- На погоду на текущей рабочей неделе оказывает влияние антициклон. В ближайшие дни он будет затягивать теплый воздух с юга с Черного моря и с юго-востока, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – С середины недели дневная температура поднимется до +25…+26. При этом и ночью потеплеет – облака не позволят земле быстро охлаждаться. Столбик термометра в темное время суток будет держаться в районе +8…+10 градусов. Примерно такая же погода ночью сохранится до конца сентября. Новых заморозков ожидать не стоит. Днем же температура немного упадет, но не опустится ниже 20 градусов. При этом дождей по-прежнему, скорее всего, не будет. Нынешний сентябрь – пока один из самых сухих за всю историю наблюдений.

Во вторник, 22 сентября, ночью синоптики прогнозируют +6 градусов при облачной погоде. Днем солнце периодически будет прорываться сквозь облака, воздух прогреется до +23 градусов.

Ночью в среду, 23 сентября, луны снова нельзя будет увидеть из-за облаков, при этом столбик термометра будет держаться в районе +9 градусов. Днем температура поднимется до +26 градусов. Тучи будут то закрывать солнце, то снова отбегать прочь от него.

В ночь на четверг, 24 сентября, снова метеорологи предполагают облачную погоду, на этот раз при +8 градусов. Днем подует юго-восточный ветер. Он принесет с собой очень комфортные +25 градусов опять же при переменной облачности.

Ночью в пятницу, 25 сентября, в очередной раз на этой неделе тучи закроют луну, при этом для сентября будет достаточно тепло - +10 градусов. Днем снова солнце иногда будет скрываться за облаками, при этом сохранятся практически летние +25.