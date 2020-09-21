Жителя Воронежской области будут судить за организацию наркопритона

На 57-летнего жителя Семилук возбудили уголовное дело за организацию наркопритона.

Мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру в многоэтажке на улице Дзержинского людям, потребляющим наркотические средства. В ходе обыска в квартире обнаружили шприцы для употребления наркотиков.

Подозреваемому за организацию наркопритона грозит до четырех лет лишения свободы.

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