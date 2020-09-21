Житель Воронежской области, изрезавший экс-жену из-за бутылки, получил условный срок

Удивительно мягкое наказание назначил Каширский суд жителю Воронежской области, изрезавшему жену.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Муж с бывшей женой вместе выпивали. Когда спиртное закончилось, женщина вызвалась сходить за добавкой. Мужчина попросил ее возвращаться побыстрее, но она отсутствовала несколько часов, так что пьяный успел заснуть. Проснувшись в два часа ночи, он увидел, что женщина уже дома, и они продолжили попойку. Но через какое-то время между собутыльниками произошла ссора, а потом драка из-за долгого отсутствия женщины. Муж взял лежавший на столе нож и ударил им благоверную в живот и в грудь. Бабушка вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшую отправили в больницу, а мужчина выдал полицейским нож.

На суде обвиняемый повинился, а экс-супруга просила суд о снисхождении к мужу, поскольку они живут вместе и воспитывают двоих детей.

В итоге он получил три года условно.