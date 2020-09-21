Драмтеатр показал воронежцам, до чего доводит выигрыш 25 млн евро

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сезон только начался, а Кольцовский театр показал уже вторую премьеру. 19 сентября воронежцы увидели комедию «Счастливый номер» современного французского драматурга Жан-Мари Шевре.

- После такого удара, который приняли на себя все в связи с карантином по коронавирусу, не стоит начинать сезон с серьезной тяжелой драматургии, лучше взять что-то легкое, - считает режиссер постановки Владимир Петров.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовцы показали забавную историю о рядовой французской семье, в которой глава семейства работал бригадиром на стройке и отгонял уличных хулиганов от своей машины, жена сидела за кассой в супермаркете, а дочь – продавщица в видеопрокате – следила за жизнью светского общества на страницах глянцевых журналов. До той поры, когда многомиллионный выигрыш в лотерею дал им шанс в корне изменить свою жизнь. Большие квартиры, красивые наряды, порше и все атрибуты сладкой жизни. Правда, внезапно разбогатевших профанов легко обмануть, лишаются они своих миллионов довольно быстро, так что не успевают потерять себя и свое счастье.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановка соединяет в себе черты комедии «Моя прекрасная леди» Шоу и мольеровского «Мещанина во дворянстве».

- На самом деле, это не то чтобы про французскую семью. Любую другую! Этот спектакль – о поиске себя в жизни. И если этот поиск идёт не изнутри, а строится на подражании и стереотипах – он не будет во благо. В истории известно множество случаев, когда люди покупали себе титулы, пытались «надеть» на себя то, что им не принадлежит. Выглядело это всегда смешно, неубедительно и никакой пользы в итоге не приносило, - уверен режиссер.

В спектакле играют Роман Слатвинский, Татьяна Беляева, Анна Кикас, Антон Тимофеев, Егор Козаченко.

Следующий показ пройдет 26 сентября.