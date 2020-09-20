В Воронеже проходит фестиваль исторической реконструкции «Русское лето»

. Фото: Кирилл Мишин

Двухдневный фестиваль стартовал в субботу, 19 сентября, в центральном парке города. На главной аллее весь день проходили древнерусские развлечения, мастер-классы, выставки и, конечно же, ярмарка. На ней, кажется, можно было купить все что угодно: от игрушечных солдатиков до цветов в аквариуме.

На «Русском лете» прошли лекции, поэтические чтения и даже конкурсы среди рэперов. Но самой яркой и масштабной площадкой фестиваля была улица живой истории. Тут собрались самые разные клубы исторических реконструкций, которые занимаются различными эпохами. Некоторые из них представляли эпоху раннего средневековья, некоторые – эпоху 17 века. Также на «Русском лете» была представлена эпоха Северной войны, Первой мировой войны и Русско-японской войны. По словам самих реконструкторов, данная площадка - это некая преемственность исторических событий, которые имели место на территории России, Российской империи, Московии, за период, охватывающий 10 веков.

Площадка реконструкторов была не только самой большой, но и самой громкой, ведь на ней стреляли из настоящих, ну или почти настоящих, ружей.

- В моих руках элемент комплекса стрельца, который был вооружен в первую очередь огнестрельным оружием, - рассказывает «КП-Воронеж» Олег Белов, руководитель клуба исторической реконструкции «Летопись». - В данном случае оно представляет собой кремневый мушкет середины 17-ого столетия, восстановленный по образцам из музеев страны. Эта копия, которая выглядит так же, как выглядела в те времена.

Чуть дальше стрельбища стояла небольшая сцена, на которой танцевали дамы в шикарных нарядах. После танца к ним подходили воронежцы, которые с интересом расспрашивали об их занятии. Оказывается, что в 50-е года, в Советском Союзе танцами тоже интересовались. В балетных классах даже был курс историка бытового танца. Вот только мужчины не так охотно идут танцевать. Например, в студии исторического и традиционного танца «Каменный мост» их всего два. Это связано и с тем, что мужские танцы сложнее. Некоторые движения женщины попросту не могли исполнить из-за пышных юбок, а вот мужчинам ничего не мешало.

Внимание гостей фестиваля привлекала, и площадка клуба реконструкций «Русский дом». И это неудивительно, ведь у них были мечи и шлемы, которые можно примерить.

- Мы занимаемся реконструкцией раннего средневековья, это 9-11 век, - рассказывает Александр Цыганков. - Реконструируем Скандинавию и Русь. В моих руках шлем из Гьёрмундбю, Норвегия. Там с ним была очень интересная история. До начала Второй Мировой войны, фермер копал у себя участок и нашел могилу знатного викинга. И среди находок был такой вот шлем. Это его точная копия.

. Фото: Кирилл Мишин

Завершился первый день фестиваля выступлением популярного рэпера Хаски. Сотни людей пришли на бесплатный концерт в «Зеленый театр», а те, кому не хватило мест, были вынуждены смотреть прямую трансляцию на большом экране. На сам концерт пришла в основном молодежь, и мы очень удивились тому, что все они сидят на своих местах на концерте рэпера. Но удивлялись мы недолго, потому что буквально спустя пару минут несколько ребят выбежали на площадку перед сценой и начали отрываться по полной. За ними подтянулись еще пару сотен зрителей, которые танцевали целый час без передышки.