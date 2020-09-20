Выпускник воронежского вуза возглавил кафедру русского языка в университете Африки

Фото – пресс-служба ВГУ

Заведующим кафедрой русского, славянских языков и цивилизации Африкиакарского университета имени Шейха Анты Диопа стал выпускник воронежского вуза Уссейну Талл. Ранее он окончил аспирантуру кафедры общего языкознания ВГУ. Об этом сообщила пресс-служба университета в пятницу 18 сентября.

Диссертацию в альма-матер он защитил в июне 2011 года. Но не прервал свое сотрудничество с воронежским госуниверситетом. В течении девяти лет он продолжает регулярно участвовать в научных конференциях и публикуется в научных изданиях Центра коммуникативных исследований.

В ВГУ рассказали, что Уссейну Талл защитил кандидатскую диссертацию по русскому языку по теме «Семантика и употребление единиц семантического поля ГОСТЬ в русском языке».

– Он исследовал всю русскую лексику, связанную с гостеванием в России, описал ее значения, а также проанализировал на основе полученных им материалов роль и функции гостевания в русской культуре. Также он разработал основные положения метода обобщения словарных дефиниций разных словарей, который в настоящее время широко используется в работе Центра коммуникативных исследований ВГУ при выполнении грантов и подготовке словарей и диссертаций, – не без гордости отметили в вузе.

Уссейну Талл свободно владеет русским, английским и французским языками.