Мультсериал воронежских аниматоров "Снежная королева: Хранители чудес" показали на двух фестивалях

Фото студии Wizart

Воронежские аниматоры студии Wizart приняли участие в двух международных фестивалях - в Японии и Сербии.

Мультсериал «Снежная Королева: Хранители Чудес» вошел в программу престижного международного фестиваля анимационного кино HIROSHIMA, который в этом году прошел онлайн из-за пандемии коронавируса. Члены жюри 18-го японского форума, который проходит каждые два года в августе, включили «Снежную Королеву» в программу в секции Animation for children.

По причине коронавируса в онлайн формат перевели и международный фестиваль анимационных фильмов Constantine’s gold coin, который проходит в Сербии с 2013 года. На него прислали 811 заявок из 70 стран. Пятая серия мультика «Снежная Королева: Хранители Чудес» не просто вошла в список 80 фильмов, допущенных к конкурсу, но и стала претендентом на главный приз в номинации «Лучший анимационный фильм».

В начале октября «Снежная Королева» и два других проекта студии Wizart примут участие в Международном фестивале детского кино в Пакистане.