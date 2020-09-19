Хоперский заповедник показал гон оленей в воронежских лесах

В лесах Хопёрского заповедника начался гон благородных оленей. В объектив одной из фотоловушек, установленной над так называемой «гонной ямой», попались предбрачные игры трех самцов.

- На видео начало гона. Самцы уже возбуждены. Они бьются с воображаемым противником – бодают землю с запахом другого самца. Разрывают яму в земле и валяются в ней, оставляя свой запах. Разбивают рогами кусты и траву, навешивая на них сухие растительные остатки - для устрашения противника и придания себе очарования в глазах самок, - рассказали в Хоперском заповеднике. - Следующая стадия гона – рев, который может быть слышен за пару километров, и далее - реальные турниры. В боях между самцами побежденный уходит живой, но потрепанный. Гибель самца во время боя случается очень редко. Самки в это время внимательно наблюдают за соперниками. Оценивают самцов и выбирают лучшего – того с кем они и останутся на год и кто станет отцом их олененка. В гареме самца обычно 5-6 самок.

Гон - одно из самых важных событий в жизни оленей, к которому животные готовятся целый год. Именно к этому моменту олени отращивают мощные и крепкие рога, которые нужны им для боя с соперниками и привлечения гарема. При весе самца до 300 кг, вес рогов может доходить до 15 кг.

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