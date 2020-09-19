Воронежский художник сделает граффити в честь медиков, борющихся с коронавирусом

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Воронежский художник начал граффити на тему коронавируса. Арт-объект появится на стене над приемным отделением второго корпуса ВОКБ №1 к концу сентября. Напомним, этот корпус на протяжении пяти месяцев был инфекционным ковидным стационаром.

Масштабную картину ко Дню врача, который отмечается 5 октября, создает райтер Денис Грамм. Рисунок символизирует трудовые будни медиков в «красной зоне». Картина будет видна из окон отделения челюстно-лицевой хирургии, неврологического, ревматологического, урологического, травматологического, оториноларингологического отделений.

Эскиз разработала команда Дениса Копытова. Ранее Денис Грамм создал граффити на тему COVID-19 в Курске.